Republicano quer sanções contra o Brasil no caso S. O deputado federal norte-americano Chris Smith, do Partido Republicano, defendeu sanções contra o Brasil depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter revertido a decisão que concedia ao norte-americano David Goldman a custódia de seu filho S., de 9 anos, que atualmente mora no País com o padrasto. A custódia havia sido concedida por uma instância inferior da Justiça. Smith pretende apresentar uma proposta para suspender as preferências comerciais dos Estados Unidos com o Brasil até que seja cumprido o tratado internacional sobre sequestro de crianças.