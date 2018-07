Republicano Romney defende sua atuação à frente de empresa

Romney, que é acusado de ter acabado com empregos durante o tempo em que foi diretor executivo da Bain Capital, tem enfrentado propagandas agressivas de seu rival Newt Gingrich na Carolina do Sul por sua gestão da empresa que comprava e reestruturava companhias, por vezes resultando em perda de empregos.

O objetivo de Gingrich e do candidato conservador Rick Perry é tentar interromper o bom momento de Romney na disputa para ser nomeado como candidato republicano à presidente em 2012, após as vitórias dele nas prévias de Iowa e New Hampshire.

Uma vitória na Carolina do Sul no dia 21 de janeiro representaria praticamente a indicação de Romney.

Em uma loja de motos em Greer, na Carolina do Sul, Romney concedeu uma entrevista coletiva depois de um evento de campanha para tratar do tema. Ele disse que a Bain ajudou a dar início a quatro empresas -- Staples, Bright Horizons Children's Centers, Sports Authority e Steel Dynamics-- que criaram bem mais de 100 mil empregos.

"Alguns milhares de empregos" em empresas que fracassaram foram perdidos, disse ele.

"A realidade é que no setor privado há alguns negócios que estão crescendo e tivemos sorte o bastante para fazer parte disso, e há alguns negócios que tiveram de ser reduzidos a fim de que sobrevivessem e ficassem mais fortes", afirmou.

"Algumas vezes você é bem-sucedido e outras não", afirmou.

As acusações relacionadas à Bain, caso se mantenham, poderão prejudicar a capacidade de Romney de se vender como ex-executivo com mais experiência na criação de empregos do que seus rivais republicanos ou do que o presidente democrata Barack Obama, com quem espera disputar a Casa Branca em novembro.

"Acho que as pessoas querem ver um líder 'que faz' e eu demonstrei isso", afirmou.