Republicanos britânicos acham que casamento real vai ajudá-los

Diferentemente de muitos outros britânicos, o líder do grupo Republic não vai festejar o patriotismo e a pompa do casamento do príncipe William com Kate Middleton, em 29 de abril.

Ele não vai agitar uma bandeira inglesa juntamente com as centenas de milhares de pessoas que devem lotar as ruas de Londres para tentar vislumbrar o jovem casal.

Em vez disso, Smith vê o casamento como oportunidade perfeita para expor o que ele vê como sendo uma instituição anacrônica que não tem lugar em uma democracia do século 21, especialmente em um momento em que os súditos reais passam por dificuldades financeiras.

"É bom para nós, porque conquistamos milhares de novos adeptos, novos membros, novas doações, e atraímos mais interesse da mídia", disse Smith.

"É a indiferença que mantêm a monarquia, não o apoio e o amor. Essas cerimônias grandiosas levam as pessoas a refletir sobre o assunto outra vez."

Smith duvida que a cerimônia de abril na Abadia de Westminster suscite o mesmo grau de interesse que o casamento dos pais de William, em 1981, ou o funeral da mãe dele, a princesa Diana, em 1997.

O casamento de 1981 atraiu um público estimado de 600 mil pessoas em Londres e um público televisivo global de 750 milhões de espectadores. Mais de 1 milhão de pessoas compareceram para prestar seus respeitos no funeral de Diana.

Estatisticamente falando, contudo, Smith sabe que ele e os cerca de 12 mil partidários de seu grupo republicano enfrentam uma batalha difícil para derrubar a monarquia, que é uma parte profundamente arraigada da cultura britânica.

As pesquisas de opinião permanecem constantemente iguais em favor da monarquia, a mídia parece disposta a apoiar o jovem casal real sem questionar, e a ampla indiferença em relação à monarquia vem mostrando ser difícil de ser convertida em oposição.

Smith disse que as pesquisas consistentemente indicam que um em cada cinco britânicos gostaria que a monarquia acabasse, mas uma pesquisa recente foi negativa para os republicanos.

A pesquisa YouGov mostrou que os britânicos favoráveis à abolição da monarquia são 13 por cento, sendo que após a morte de Diana, quando houve um clima generalizado de revolta com a família real pelo tratamento negativo que ela teria dado à "princesa do povo", essa porcentagem estava em 25 por cento.

Os republicanos alegam que a maioria da população não é necessariamente a favor da monarquia. No entanto, embora muitos britânicos não se importem muito com a família real, eles são igualmente indiferentes à ideia de vê-la afastada.

O custo anual da monarquia aos contribuintes é oficialmente informado como sendo de menos de 40 milhões de libras (65 milhões de dólares), mas, quando se incluem os custos de segurança e outros, Smith e outros estimam que a conta seja mais próxima dos 180 milhões de libras.