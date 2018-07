Republicanos britânicos preparam festa alternativa ao casamento real

Um grupo de ativistas republicanos da Grã-Bretanha planeja uma festa alternativa ao casamento do príncipe William com Kate Middleton, no dia 29 de abril.

Para os membros do grupo República, a erradicação da monarquia fará com que os políticos eleitos sejam mais relevantes no país.

Segundo o repórter da BBC Gabriel Gatehouse, os republicanos britânicos, que segundo pesquisas correspondente a cerca de um quinto da população, acreditam que a família real desperdiça o dinheiro dos contribuintes e que ter uma rainha como chefe de Estado não é compatível com a ideia de democracia.

No entanto, o historiador Justin Champion sustenta que, ao longo da história, o país foi melhor em exportar a filosofia antimonarquista do que em colocá-la em prática. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.