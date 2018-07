Republicanos fazem debate acirrado na Carolina do Sul

As duas horas de bate-boca encerraram um dos dias mais tumultuados da campanha, em que o governador do Texas, Rick Perry, desistiu da candidatura, e o Estado de Iowa indicou um novo vencedor da sua votação, feita há três semanas.

O ex-governador de Massachusetts Mitt Romney continua sendo apontado como favorito na Carolina do Sul e em nível nacional, mas as pesquisas indicam uma redução da sua vantagem sobre o ex-deputado Newt Gingrich, que se ofendeu com uma pergunta feita pelo moderador John King sobre seu casamento anterior.

"Acho que a natureza perturbadora, maldosa e negativa da imprensa dificulta governar este país", fulminou Gingrich. ""Estou horrorizado por você começar um debate presidencial com um assunto como esse."

A pergunta de King aludiu a uma declaração de Marianne Gingrich, ex-mulher do pré-candidato, que disse à ABC News que Gingrich propusera um "casamento aberto" quando estava tendo um relacionamento extraconjugal, na década de 1990. Gingrich negou que isso tenha ocorrido.

Uma nova pesquisa Reuters/Ipsos mostrou Romney com 35 por cento das intenções de voto entre os republicanos da Carolina do Sul, Gingrich com 23 por cento, e o ex-senador Rick Santorum com 15.

Romney voltou a ser pressionado a divulgar seus rendimentos, após passar vários dias sendo criticado por pagar apenas 15 por cento de imposto de renda. Ele foi vaiado ao dizer que "talvez" divulgue declarações de rendimentos abrangendo vários anos.

Numa provocação ao líder nas pesquisas, o comitê de Gingrich divulgou a mais recente declaração de imposto dele horas antes do debate.

De acordo com resultados revisados divulgados na quinta-feira, Santorum - e não Romney - venceu por estreita margem a disputa inicial da temporada, em Iowa. Romney ganhou em New Hampshire e dará um enorme passo para ser o indicado republicano à Casa Branca se vencer na Carolina do Sul.

Ao anunciar sua desistência, Perry manifestou apoio a Gingrich, que disputa com Santorum a preferência do eleitorado mais conservador, o qual considera Romney pouco afinado com os seus princípios.

Por isso, no debate de quinta-feira Santorum concentrou seus ataques em Gingrich, sugerindo que ele agia de maneira "pomposa" e errática na época em que foi presidente da Câmara. "Não quero um indicado (pelo partido) que me faça me preocupar em pegar o jornal no dia seguinte e (...) me preocupar com o que ele vai dizer em seguida", afirmou Santorum.