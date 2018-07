Republicanos sinalizam voto a favor de pacote contra crise Diversos parlamentares republicanos na Câmara dos Deputados afirmaram nesta quinta-feira que iriam ou mudar o voto ou estavam inclinados a mudar o voto e aprovar o pacote de 700 bilhões de dólares destinado a socorrer o mercados financeiro dos EUA. A congressista republicana Ileana Ros-Lehtinen afirmou que iria mudar o seu voto para apoiar a nova versão do pacote, que passou pelo Senado na quarta-feira. Ela citou um aumento no limite federal de seguro para depositantes e um incremento nos impostos sobre crédito, entre outras alterações, como motivos para a mudança em sua posição. Um porta-voz do republicano John Shaddegg, que também votou não quando a primeira versão foi rejeita na Câmara, afirmou ele "fortemente inclinado a votar sim". O deputado Zach Wamp afirmou ao canal Fox News: "Eu vou votar pela versão dois". A primeira versão do pacote foi rejeitada com 228 votos contra. Dos quais, 133 foram de republicanos e 95 de democratas.