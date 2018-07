Requião decreta luto por morte de jornalista O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), decretou luto oficial no Estado, em razão da morte do jornalista e fundador da Folha de Londrina, João Milanez, ocorrida nesta manhã. "João Milanez foi um heroico pioneiro do jornalismo do Paraná. Era um homem limpo, democrático e meu amigo pessoal. É uma perda que sinto profundamente. Milanez foi uma figura importante, que nunca será esquecida pelo que fez e pelo que foi", disse o governador.