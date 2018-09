Requião defende na convenção do PMDB candidatura a presidente

Fechada com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a maioria da legenda aprovará na convenção a aliança nacional com o PT formalizando o presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP), para a vaga de vice na chapa da petista Dilma Rousseff.

"Minha candidatura oferece oxigênio a uma convenção que estava até agora fechada", disse Requião a jornalistas. "Estou aqui com a intenção democrática para que não se transforme (a convenção) em fraude política."

Outra dissidência dentro do partido está no grupo ligado à candidatura de José Serra (PSDB) ao Palácio do Planalto.

(Reportagem de Fernando Exman)