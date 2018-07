Requião sanciona lei antiestrangeirismo na propaganda O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), sancionou a Lei 16.177, publicada no Diário Oficial do dia 17, que torna obrigatória a tradução de palavras em idioma estrangeiro de todas as propagandas que forem expostas no território paranaense. Pela lei, a desobediência à legislação implicará multa de R$ 5 mil, com o valor dobrando na reincidência. O projeto de lei, do próprio Executivo, tinha sido aprovado por 27 deputados no início da semana. Apenas dez deputados foram contrários.