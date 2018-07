Reserva homenageia os autênticos 'da Silva' na SPFW Uma homenagem aos brasileiros que estão espalhados pelo mundo e nunca perdem o DNA "da Silva". Foi nesse espírito que a grife carioca Reserva apresentou sua coleção de verão pela primeira vez na semana de moda paulistana, ontem à noite, no último dia da 25ª São Paulo Fashion Week (SPFW), no Parque do Ibirapuera. A marca masculina trouxe flores e pássaros em peças descontraídas e leves. Os estilistas Ronys Meisler, Fernando Sigal e Diogo Mariani apresentaram um olhar psicodélico da natureza. Bermudas, camisas, camisetas, calças saruel - cavalo baixo, soltas em cima e mais justas nas canelas - vieram em tecidos variados como o nylon, tafetá, voil, jeans, malharia em algodão peruano. O destaque do desfile foi o tricô - em cardigans e cachê-coeurs - resultado da mescla de fios de algodão com aço inox. O lavado anos 70 tie dye também deu suas caras nos jeans. A camisaria surgiu mais ampla e comprida e a alfaiataria apareceu discretamente numa forma casual. "A idéia foi tropicalizar o dândi, desenhar com a cara brasileira", disse Meisler, um dos sócios da grife. Em relação ao "da Silva", ele explicou que a coleção ganhou este nome devido à assinatura da designer Vanessa da Silva, responsável pela estamparia das peças. Quanto à vinda da Reserva para a capital paulista, Meisler afirmou que se trata de um plano comercial. "Já estamos presentes em 180 lojas multimarcas em São Paulo e já estamos em negociação para instalar uma loja própria."