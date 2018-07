Reserva impediria savanização da Amazônia, diz estudo

No estudo, os cientistas tentaram verificar qual porcentual de devastação marcaria o colapso da vegetação amazônica. Eles criaram um modelo de teste que indicou razoável fidelidade para prever cenários futuros. Então, testaram o que aconteceria se 63% da vegetação desaparecesse e só sobrassem as árvores das unidades de conservação e reservas indígenas - cerca de 2,3 milhões de quilômetros quadrados. Apesar dos danos para a biodiversidade e para as populações tradicionais, segundo o modelo, os fragmentos protegidos de mata não entrariam em colapso com desmatamento.

?Percebemos que haveria uma variação relativamente pequena no regime de chuvas, mesmo se só sobrassem as áreas de preservação?, explica o engenheiro florestal Claudio Belmonte de Athayde Bohrer, coautor do artigo e pesquisador da Universidade Federal Fluminense. ?As atuais unidades de conservação oferecem uma proteção mínima?, afirma. ?Mas é preciso que o governo garanta sua efetividade.? Para o principal autor do artigo, Robert Walker, da Universidade de Michigan, as reservas são ''uma ótima ideia brasileira''. ''Mas a lei precisa ser colocada em prática com rigor''. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.