Reserva na África do Sul abriga 2.500 rinocerontes

A cena não é incomum no local, a província de Kwazulu-Natal, que possui a maior população da espécie na África: reúne cerca de 2,5 mil animais, graças a um bem sucedido programa de conservação.

É possível avistar na reserva todos os "big five" - leopardo, leão, rinoceronte, elefante e búfalo-africano. Mas é o rinoceronte que mais chama a atenção, já que vem sendo cada vez mais caçado na África do Sul por causa de seu chifre. O motivo é a crença, sem base científica, de que o pó do chifre do rinoceronte pode curar doenças (na medicina chinesa é usado para tratar reumatismo, gota e febre alta). Recentemente, o pó do chifre também passou a ter fama na Ásia de curar câncer e ser afrodisíaco.

No ano passado, pelo menos 443 rinocerontes foram mortos por causa do chifre - uma alta de 433,7% em relação a 2008. E é no famoso Parque Nacional Kruger, o mais visitado do país, onde ocorreram metade das mortes. Já em 2010, 333 rinocerontes foram dizimados por caçadores.

"Nada é mais trágico do que ver o assassinato desnecessário de um animal por causa do chifre, e seu chifre, por sua vez, não tem nenhum valor medicinal", disse Pelham Jones, da Associação de Proprietários Particulares de Rinocerontes da África do Sul.

Diferenças. A reserva Hluhluwe-Umfolozi abriga o rinoceronte-branco - mais fácil de encontrar - e o rinoceronte-negro. Mas os dois são cinzentos. Um dos guias do lugar explica que eles diferem, na verdade, pelo formato dos lábios e conta que o segundo é bem mais feroz.

O rinoceronte-negro está criticamente ameaçado de extinção, enquanto o rinoceronte-branco está quase ameaçado. Em 2011, outra má notícia foi a extinção de uma subespécie: o rinoceronte-negro-ocidental. / AFRA BALAZINA, com REUTERS