Reservas de inverno da easyJet sobem em meio à forte competição

A companhia também divulgou avanço de 21,5 por cento no lucro antes de impostos no ano fiscal encerrado em 30 de setembro, para 581 milhões de libras (909 milhões de dólares), em linha com a previsão melhorada que havia feito no mês passado.

As tarifas baratas ajudaram a easyJet e a rival Ryanair a ganharem participação de mercado no setor de viagens de curta distância na Europa contra companhias aéreas tradicionais como Air France-KLM e Lufthansa, que recentemente anunciaram planos de expandir seus serviços próprios de baixo custo.

"A easyJet provou que sua elevação na previsão do lucro mais cedo este ano era completamente justificável", disse o chefe de equities da Hargreaves Lansdown, Richard Hunter.

A empresa, segunda maior companhia aérea de baixo custo da Europa atrás da Ryanair, disse que sua forte posição nos principais aeroportos, onde novos horários de chegadas e partidas não estão imediatamente disponíveis, irá ajudá-la a atrair mais clientes.

A empresa não forneceu nenhum número para ilustrar o avanço das reservas de inverno, mas disse que espera elevar a capacidade, medida em assentos transportados, em cerca de 3,5 por cento no primeiro semestre de seu novo ano financeiro, e em cerca de 5 por cento no ano inteiro.

(Por Sarah Young)