Reservas do pré-sal podem chegar a 35 bi boe, diz MME As reservas recuperáveis do pré-sal brasileiro podem chegar a 35 bilhões de barris de óleo equivalente, disse nesta terça-feira o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Marco Antônio Martins Almeida, durante um fórum sobre o setor de petróleo, no Rio de Janeiro.