Reservatórios de hidrelétricas do Sudeste devem fechar o mês a 18,4%, diz ONS O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reduziu a estimativa para o nível dos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste do país ao final do mês para 18,4 por cento de armazenamento, ante previsão anterior de que fechassem outubro a 19 por cento, segundo informativo nesta sexta-feira.