Reservatórios de hidrelétricas têm alta na semana, exceto no Sul

O Sudeste/Centro-Oeste teve aumento de 31,49 por cento na quarta-feira da semana passada para 34,03 por cento na última quarta-feira. Na mesma base de comparação, o armazenamento de água no Norte passou de 42,98 por cento para 45,29 por cento.

O Nordeste também registrou aumento, de 29,59 por cento para 30,64 por cento na última semana, depois de ter registrado queda no nível das reservas na semana anterior.

Já no Sul, houve uma redução das represas de 49,05 por cento para 48,11 por cento.

A carga de energia na quarta-feira --soma do consumo mais perdas de energia no sistema-- somou 62.530 megawatts (MW) médios, ante uma previsão de 62.502 MW médios, segundo dados do Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO) do ONS.

Na quarta-feira, foram concluídos os teste de energização da linha de transmissão Ji-Paraná/Pimento Bueno, de 118 quilômetros, no Estado de Rondônia. "A inserção dessa linha no Sistema Interligado Nacional (SIN) aumenta a confiabilidade do atendimento as cargas dos estados de Rondônia e Acre", diz o ONS no IPDO.

(Por Anna Flávia Rochas)