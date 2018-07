Reservatórios sobem, mas ainda não permitem desligar térmicas

A região Nordeste vinha sendo a única a apresentar redução do nível das represas, diariamente, depois que reservatórios em outras regiões começaram a dar sinais de recomposição em meados da semana passada.

O nível dos reservatórios em todas regiões, no entanto, ainda está entre os mais baixos dos últimos dez anos e o ONS mantém quase todas as termelétricas disponíveis ligadas para garantir o fornecimento de energia elétrica no país.

O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, disse a jornalistas que ainda não é possível desligar térmicas. "Ainda não, tem que aguardar", disse ele nesta terça-feira, ao ser perguntado se a melhora nos reservatórios seria suficiente para desligar as térmicas a diesel, que são as mais caras.

Os reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste continuam subindo e passaram de 29,83 por cento no domingo para 30,43 por cento na segunda-feira. Nesse subsistema, o reservatório de Furnas está com 16,25 por cento de armazenamento, Emborcação com 31,21 por cento e Nova Ponte com 26,83 por cento. Essas três represas são as maiores da região.

No Sul, o nível dos reservatórios subiu de 49,04 para 49,58 por cento, enquanto no Norte o armazenamento passou de 42,04 para 42,47 por cento.

A geração de energia por termelétricas chegou a 11.883 megawatts (MW) médios, um pouco abaixo do valor previsto, e a carga no Sistema Elétrico Nacional (SIN) foi de 60.135 MW médios, também abaixo do estimado, segundo dados do Informativo Preliminar Diário de Operação do ONS referentes à segunda-feira.

A usina nuclear Angra 1 continua inoperante por parada programada para troca da tampa do reator. A termelétrica Uruguaiana (640 MW), a qual o governo pretende ativar, em breve, também ainda não está em operação, segundo os dados referentes à segunda-feira.

(Por Anna Flávia Rochas; Reportagem adicional de Hugo Bachega, em Brasília)