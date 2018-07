Resgatada última vítima de explosão em casa de SP

A primeira vítima a ser resgatada foi um menino de 10 anos, deficiente físico. Ele estava na cama inferior de um beliche e foi socorrido pelo pai, o pedreiro Carlos Rodrigues, de 40 anos, que havia acabado de sair para trabalhar quando ouviu o estrondo. O garoto sofreu fraturas na perna e foi levado para o Pronto Socorro do Hospital Municipal da Vila Nova Cachoeirinha.

A segunda criança resgatada, um menino de 1 ano e 9 meses, filho da jovem de 19 anos, sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Pirituba. Um homem, de 43 anos, teve queimaduras de terceiro grau e foi levado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas.

Danos

A Defesa Civil está avaliando o abalo estrutural nos imóveis da vizinhança para determinar se haverá ou não necessidade de interdições. O terreno atingido tem duas construções no primeiro andar e uma no segundo. Com o impacto da explosão, garrafas PET que eram armazenadas em um depósito no primeiro pavimento foram parar em cima do telhado.

O Corpo de Bombeiros informou que atendeu no ano passado 4.055 casos de vazamento de gás de cozinha.