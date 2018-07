Resgatadas as duas vítimas de desabamento em SP Foram resgatadas com vida, por volta das 18 horas de hoje, as duas pessoas que ficaram soterradas após o deslizamento de terra na obra de construção de uma escola no Jardim São Bento, na zona sul de São Paulo. No acidente, que ocorreu por volta das 16 horas, uma pessoa morreu, segundo informou o Corpo de Bombeiros. As pessoas resgatadas estão sendo atendidas no local por um médico do Corpo de Bombeiros e devem ser encaminhadas aos hospitais próximos.