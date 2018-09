Resgatado grupo que estava perdido em reserva do Rio O Corpo de Bombeiros resgatou hoje sete pessoas que estavam perdidas na reserva de Grumari, na zona oeste da capital fluminense. Com um telefone celular, o grupo, formado por quatro homens e três mulheres, com idades entre 18 e 37 anos, ligou para a corporação pedindo ajuda por volta das 4 horas de ontem. Eles percorriam uma trilha desde o período da manhã e se perderam. Segundo os bombeiros, alguns deles sofreram apenas arranhões e passam bem.