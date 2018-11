Resgatado último corpo após naufrágio no Paranoá

A vítima não foi identificada, mas é possível que a pessoa estivesse trabalhando no barco no momento do acidente. Entre os nove mortos há um bebê de sete meses e sua mãe. Informações preliminares apontam excesso de passageiros no momento do naufrágio. Além disso, o barco estaria com a estrutura comprometida por falta de manutenção.

O Imagination afundou uma hora após ter zarpado de um clube. Noventa e três pessoas foram resgatadas com vida. Alguns passageiros já foram ouvidos pela Polícia Civil. Mais pessoas prestarão depoimento sobre o caso nos próximos dias. Agora, os bombeiros vão estudar uma forma de içar o barco do fundo do lago.