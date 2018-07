Resgatados 28 corpos de tragédia com AF 447; 16 chegam a Noronha

Os primeiros 16 corpos resgatados pelas equipes de busca foram levados por dois helicópteros da FAB nesta manhã a Fernando de Noronha, onde passarão por uma triagem antes de serem transportados para Recife.

"Nós não temos nenhuma estimativa de quanto tempo essa operação vai durar. Ela durará o tempo necessário, dentro das nossas capacidades e limitações", afirmou a jornalistas o capitão-de-fragata Giucemar Tabosa Cardoso, da assessoria de imprensa da Marinha.

"A Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira estão fazendo todo o esforço para encontrar o maior número possível de corpos", acrescentou.

Os corpos levados a Noronha estavam a bordo da fragata da Marinha Constituição, que os recolheu do mar no fim de semana junto com um navio francês. A fragata aproximou-se de Fernando de Noronha para que os helicópteros da Força Aérea Brasileira pudessem levar os corpos até a ilha.

Os outros corpos estão a bordo da fragata Bosísio, da Marinha, que resgatou os quatro corpos informados nesta terça-feira. Estes também serão transportados posteriormente para Noronha com a ajuda dos helicópteros.

De Fernando de Noronha, onde os peritos farão uma triagem inicial, os corpos seguem por meio de um avião C-130 Hércules, da FAB, para o Recife, onde serão identificados pelo Instituto Médico Legal da capital pernambucana. Segundo o IML do Recife, peritos franceses chegaram à cidade para trabalhar na identificação dos corpos.

"Uma linha de instabilidade na região de Fernando de Noronha atrasou a operação de transporte de corpos e poderá limitar os voos que partem do arquipélago ao longo do dia", informaram a FAB e a Marinha uma nota.

As equipes de buscas também têm recolhido do mar destroços da aeronave, que serão repassados à Air France posteriormente para que as investigações sobre as causas do acidente sejam feitas.

A operação de buscas conta com 14 aeronaves, sendo 12 da Força Aérea Brasileira (FAB) e duas da França. Por mar, a operação conta com cinco navios da Marinha brasileira e uma fragata da Marinha da França.

A fragata Bosísio tem capacidade para manter a bordo 20 corpos, cinco a menos do que a Constituição. De acordo com a Marinha, as duas embarcações continuarão as buscas por corpos até o limite de sua capacidade de armazenamento, e só então seguirão para Fernando de Noronha.

Participam da operação 255 militares da FAB e 570 da Marinha. Na quinta-feira chegará ao local um submarino nuclear da França equipado com sonares para ajudar nas buscas pelas caixas-pretas do avião, de acordo com a Marinha brasileira.

O voo AF 447 levava 216 passageiros de 32 nacionalidades, sendo 61 franceses e 58 brasileiros. Também estavam a bordo 12 tripulantes, um deles brasileiro.

(Reportagem adicional de Bruno Domingos em Fernando de Noronha; Edição de Pedro Fonseca e Maria Pia Palermo)