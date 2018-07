Resgatados 64 após naufrágio de navio no litoral do Rio As 64 pessoas a bordo do navio veleiro Concórdia foram resgatados após naufrágio ocorrido no fim da tarde de ontem no litoral do Rio de Janeiro. Segundo uma delas, durante a travessia a embarcação enfrentou fortes ventos e tombou. Quatro balsas foram usadas pelos tripulantes após o naufrágio. O Concórdia estava distante cerca de 300 milhas do litoral fluminense.