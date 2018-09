Resgatados corpos de dois militares desaparecidos

Rodrigo Bonfim Pinto, de 25 anos, e Renato Ferreira Tarradt, de 19, eram alunos do Curso de Sargento das Armas do Exército e participavam de uma confraternização em um clube da região. Eles estavam sobre uma pedra para observar o mar revolto e tirar fotografias quando foram carregados pela água. Um amigo que estava no mesmo local, o militar Paulo José Medeiros, conseguiu se segurar nas pedras. O grupo estaria em uma área considerada perigosa, isolada por um cordão, mas parentes criticaram a falta de segurança e de sinalização no local.

As vítimas eram procuradas desde o desaparecimento por cerca de 20 homens do Corpo de Bombeiros, que faziam as buscas com o auxílio de três lanchas. As fortes ondas que quebram no litoral carioca desde o início da semana dificultaram o trabalho.

Segundo a equipe de resgate, um dos corpos foi encontrado próximo ao local de onde os militares foram arrastados e o outro foi levado pela correnteza até o mar da Barra da Tijuca, bairro vizinho à região.

Os corpos foram levados de helicóptero para o posto do 2º Grupamento Marítimo dos Bombeiros, onde foram reconhecidos por parentes e outros militares.