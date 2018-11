Resgate de Betancourt gera apelos por mais libertações

A notícia da libertação da ex-candidata presidencial da Colômbia, Ingrid Betancourt, numa operação de resgate do Exército colombiano, foi elogiada por diversos governos e provocou novos apelos pela soltura das outras centenas de reféns mantidas pelas Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia).Leia algumas reações a seguir:"Hoje acaba um calvário de mais de seis anos, Ingrid goza de boa saúde.""O presidente [George W.] Bush congratulou o presidente [colombiano Álvaro] Uribe, dizendo-lhe que ele é um 'um líder forte'.""O governo espanhol está imensamente satisfeito com a libertação de Betancourt e pede a soltura de todos os reféns mantidos pelas Farc na Colômbia." "Esta é uma boa notícia que dá muita satisfação." "É uma notícia positiva mas nós não devemos esquecer das outras centenas que continuam detidos na Colômbia. Nós exortamos as Farc a libertá-los de forma imediata e incondicional." "Nós estamos muito felizes por ela e sua família e nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles que participaram desta libertação." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.