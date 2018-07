Resgate de cauda de avião começa na Páscoa

Os dados foram divulgados aos familiares ontem, em reunião fechada realizada na sede do Ministério dos Transportes, em Paris. Estiveram presentes, entre outras autoridades, o secretário de Estado de Transportes, Thierry Mariani, e o diretor do BEA, Jean-Paul Troadec. Da parte das famílias, estiveram representantes de associações da França, do Brasil, da Alemanha, entre outras.

Além da data da quinta fase de expedições, as autoridades forneceram às famílias das vítimas mais informações sobre os destroços localizados no Atlântico há 10 dias. De acordo com Troadec, a cauda do Airbus A330-200 está entre os pedaços fotografados pelo robô submarino que realizou as operações. Foram reveladas novas imagens dos destroços - além das já apresentadas à imprensa - e mais detalhes sobre as peças já identificados. Entre eles, está a cauda do avião.

A informação causou confusão no Brasil porque chegou-se a anunciar que as caixas-pretas do Airbus haviam sido localizadas. Consultado pela reportagem, o BEA negou enfaticamente o rumor. "Essa informação é falsa", afirmou Alain Guilldou, porta-voz do escritório. Segundo ele, pode ter acontecido um erro de interpretação. Guilldou garantiu ainda que, caso as caixas-pretas sejam localizadas, um anúncio oficial será feito pelo BEA às famílias e à imprensa, já que a busca dos gravadores é a prioridade das investigações há dois anos.

A localização da cauda do avião, entretanto, foi suficiente para levar otimismo a Nelson Faria, presidente da Associação das Famílias de Vítimas do Voo 447 da Air France. "A cauda do avião foi localizada", disse. "Em toda aeronave, as caixas-pretas ficam na cauda. Ou seja: com 99% de certeza encontraram as caixas-pretas." Questionado pela reportagem, Marinho reconheceu que essa é sua interpretação, e não uma informação oficial.