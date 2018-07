Resgate de coala na Austrália tem mais de meio milhão de visitas no YouTube

Um vídeo de um coala sendo resgatado nos incêndios na Austrália já recebeu 606 mil visitas no site de vídeos YouTube. O animal ganhou destaque mundial e se tornou símbolo de esperança de sobrevivência no país. O coala foi resgatado com queimaduras nas patas em meio a uma área devastada pelo fogo e bebeu água da garrafa do bombeiro que o encontrou. Algo incomum a um coala selvagem, que geralmente é arredio com humanos, dizem especialistas. Além da tragédia humana na Austrália, acredita-se que mais de 1 milhão de animais nativos tenham morrido nos piores incêndios da história do país, segundo o Resgate de Vida Selvagem do estado de Victoria. Entre alguns dos animais que conseguiram sobreviver, estão cangurus, coalas e répteis, além de alguns menos conhecidos, como equidnas e gambás. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.