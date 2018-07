Resgate encontra corpo em SP que pode ser de turista

Os bombeiros encontraram nesta segunda-feira, 5, em Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo, o corpo de um homem que pode ser de um turista de 35 anos desaparecido no sábado, segundo o Corpo de Bombeiros do Guarujá. O homem desapareceu depois de entrar no mar para tentar salvar o filho, segundo os bombeiros. O corpo já foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e aguarda a presença de familiares para o reconhecimento.