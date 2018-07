Resgate faz Congonhas suspender pousos em SP

Equipes dos bombeiros foram enviadas para o local às 17h24 para socorrer um homem que subiu em torre localizada nas proximidades do aeroporto, na Avenida 23 de Maio. O homem, que é policial militar, foi dominado pelas equipes de resgate, mas ainda não foi retirado da armação da torre. De acordo com a PM, o funcionário está afastado do cargo por problemas psiquiátricos.

Segundo a Infraero, das 183 partidas previstas até as 18 horas, 8 atrasaram e 7 foram canceladas. Devido ao trabalhos dos bombeiros, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que o motorista evite acessar o Corredor Norte-Sul, nos dois sentidos, devido a interdição junto ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar. A via registrava 8,7 km de engarrafamento, no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar por volta das 18 horas.