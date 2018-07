Resgate vê pouca chance de sobreviventes em naufrágio filipino Equipes de resgate tinham poucas esperanças, na segunda-feira, de encontrar com vida algumas das 800 pessoas desaparecidas quando uma balsa naufragou nas Filipinas. Nesse dia, mergulhadores preparavam-se para drenar o casco da embarcação na esperança de encontrar sobreviventes em eventuais bolsões de ar formados ali dentro. Barcos da Guarda Costeira realizavam buscas na área próxima do acidente, que ocorreu na tarde de sábado em meio a um tufão cujas rajadas de vento chegaram a 120 quilômetros por hora. Até a segunda-feira, porém, apenas 33 pessoas haviam sido encontradas com vida. Um porta-voz da Marinha afirmou que as equipes de resgate aproximaram-se da embarcação naufragada no domingo à tarde a fim de procurar por sobreviventes. "Nós nos aproximamos do casco do navio, chegamos perto dele e então batemos nele a fim de darmos sinais para as pessoas que estejam eventualmente dentro dele", disse o tenente-coronel Edgard Arevalo. "Infelizmente, não houve resposta." O tufão Fengshen atingiu o arquipélago filipino no fim de semana, destruindo casas e estradas, além de obrigar dezenas de milhares de pessoas a buscarem abrigo. Sem contar as vítimas da balsa, outras 155 pessoas foram mortas na região, segundo a Cruz Vermelha. Uma embarcação norte-americana encontrava-se a caminho para ajudar nos esforços de busca e deve atingir o local do desastre dentro de 15 horas, afirmou Jesus Dureza, porta-voz do palácio presidencial das Filipinas. Nove corpos de vítimas do sexo masculino que seriam passageiros da balsa MV Princesa das Estrelas apareceram em uma praia da ilha central de Masbate, na segunda-feira. "Os corpos estavam inchados e em avançado estado de decomposição. Nós nos limitados a cobri-los e a enterrá-los imediatamente", afirmou um morador da área a uma rádio. Fotos mostravam que apenas uma ponta da balsa podia ser vista flutuando acima da linha d'água. Na Província mais atingida pelo tufão, Iloilo, os danos no setor agrícola e às instalações de infra-estrutura foram avaliados em 1,7 bilhão de pesos (38 milhões de dólares). O Ministério da Agricultura disse, em um comunicado, que quase 250 mil hectares de terras férteis haviam sido atingidos, em sua maioria campos de plantio de arroz, em um prejuízo total de 555 milhões de pesos. Autoridades de agências de combate a desastres preocupavam-se com a possibilidade de haver falta de comida para os abrigados, que dormem atualmente em escolas, igrejas e prefeituras. "Não acredito que eles tenham arroz suficiente para todo mundo", disse Richard Gordon, presidente da Cruz Vermelha das Filipinas. O tufão encontra-se atualmente sobre o mar da China Meridional e deve perder força, transformando-se em uma tempestade tropical, ao locomover-se rumo ao norte. Prevê-se que o Fengshen cause fortes chuvas em Taiwan e nas cidades chinesas de Zhangzhou e Fuzhou, nos próximos dias, afirmou o site www.tropicalstormrisk.com. (Reportagem adicional de Karen Lema e Rosemarie Francisco)