Residência médica em Sorocaba começa com 112 alunos

A expectativa do secretário municipal de Saúde, Armando Raggio, é de que o programa contribua para a formação de profissionais dispostos a atuar no sistema público de saúde. A atuação dos residentes ocorrerá prioritariamente na rede de atenção básica do município, onde há maior dificuldade para a fixação de médicos. "O grande problema da rede de saúde em todo o País é recuperar a boa prática em termos da qualidade no atendimento e na proporção de profissionais para atender a população no bairro, perto de casa", disse.

Com o apoio dos ministérios da Saúde e da Educação, Sorocaba passa a contar com cinco programas de residência nas áreas de psiquiatria, medicina de família e comunidade, residência multiprofissional em saúde e urgência e emergência. Saúde da família, com 56 residentes, e urgência e emergência, com 21, foram os programas mais disputados.

O suporte acadêmico será dado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e a Universidade de Sorocaba (Uniso), através de convênio com o município. Os programas de residência equivalem à pós-graduação latu sensu, sob a forma de curso de especialização, caracterizado por ensino em serviço presencial, com carga horária de 60 horas semanais, em tempo integral e duração de dois anos.