Residentes devem manter greve após recusa de reajuste

Em comunicado, o governo reiterou a oferta feita na semana passada de aumento de 20% a partir de janeiro de 2011. "O referido porcentual reflete as possibilidades orçamentárias atuais de cada entidade envolvida no financiamento do sistema", declararam os membros da comissão que julga o caso, formada por representantes dos ministérios da Saúde e da Educação e dos conselhos municipais e estaduais de Saúde.

Na nota, o grupo manteve outras propostas, como a licença-paternidade de cinco dias e a elaboração de projeto de lei que garanta a ampliação do período de licença-maternidade de quatro para seis meses. A paralisação tem a adesão de 19.800 médicos residentes, segundo a ANMR.

Além do reajuste na bolsa auxílio, de R$ 1.916,45 para R$ 2.658,11, a categoria reivindica a extensão do auxílio-moradia e auxílio-alimentação a todo o País - os benefícios são concedidos somente em Brasília. As informações são da Agência Brasil.