Residentes do SUS devem entrar em greve Os médicos residentes do Sistema Único de Saúde (SUS) prometem entrar em greve hoje, segundo a Agência Brasil. A categoria reivindica reajuste de 38,7% na bolsa-auxílio para que o valor chegue a R$ 2,7 mil. De acordo com o presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fenam), Cid Carvalhaes, a bolsa está congelada em R$ 1.916 desde 2006.