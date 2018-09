Residentes trabalhavam de graça para médicos

Dois médicos responsáveis pela residência de otorrinolaringologia da Universidade Federal de Uberlândia são acusados de obrigar residentes a trabalhar gratuitamente na clínica particular que possuem. Dois ex-residentes que desistiram da especialização por causa da excessiva carga horária denunciaram o problema ao Ministério Público Federal, que investiga o caso há um mês, em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho e Emprego. Os donos da clínica são pai e filho e devem ser ouvidos pela PF.