Resolução é do ano passado A resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), orienta as redes de ensino do País sobre as regras de idade para ingresso no ensino fundamental. Segundo o texto, somente crianças com 4 e 6 anos completos até o dia 31 de março poderão ser matriculadas na pré-escola e no ensino fundamental, respectivamente. Os alunos que não tiverem a idade mínima até essa data não podem ingressar. A resolução foi aprovada em janeiro de 2010.