Resolução é do ano passado A discussão sobre os arranjos de desenvolvimento da educação (ADE) teve início em 2010 no Conselho Nacional de Educação (CNE). O relator do processo foi Mozart Neves Ramos. De acordo com ele, para se efetivar como modelo de colaboração horizontal, o arranjo deveria estar dentro do arcabouço de gestão do MEC - ou seja, deveria ser normatizado.