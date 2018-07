'Respeitar não significa aprovar', diz d. Damasceno O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), cardeal d. Raymundo Damasceno Assis, achou prudente não interpretar as declarações da presidente Dilma Rousseff quanto a esperar que o papa Francisco respeite as opções pessoais. "A Igreja aceita e respeita as opções pessoais neste mundo pluricultural, plurirreligioso e democrático em que vivemos, mas aceitar e respeitar não significa aprovar", disse o cardeal.