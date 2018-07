Respeito aos direitos reprodutivos

Este é um dos vários trechos criticados no documento por não citar explicitamente, também, os direitos reprodutivos das mulheres - conceito que trata do acesso a métodos anticoncepcionais, reprodução assistida, e ao direito de escolher quando ter filhos. Os rascunhos originais do texto faziam essa referência, mas elas acabaram sendo tiradas na versão final por pressão do Vaticano e de alguns países católicos e muçulmanos. Foi a única omissão lamentada publicamente pela diplomacia brasileira, que disse que gostaria de ter mantido a referência no texto, mas não conseguiu por conta de "diferenças profundas" entre os países sobre esse tema.