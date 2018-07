'Responsabilidade política é minha', diz Fleury O ex-governador de São Paulo Luiz Antonio Fleury Filho afirmou nesta terça-feira, 16, à advogada de defesa, Ieda Ribeiro dos Santos, que a Polícia Militar se reporta ao Secretário de Segurança. "Pelo menos no meu governo era assim." Segundo ele, em uma época de "40% de inflação ao mês, com 1,5 milhão de desempregados e dívidas de Estado, evidentemente que a investigação (do massacre do Carandiru) deveria ter sido feita como foi, pelos órgãos competentes", e não pelo governador. "A responsabilidade política do caso é minha. A responsabilidade criminal será decidida pelos jurados", afirmou.