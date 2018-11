Responsáveis por jornal se desculpam por homofobia

No e-mail, os responsáveis classificam o texto de "um exagero" e pedem desculpa por "ter colocado em evidência o nome da instituição". Também dizem que a publicação tem o objetivo de fazer humor e não possui intenção de "divulgar mensagens homofóbicas ou insultar (sic) a violência".

Na sexta-feira, quando o caso foi divulgado, o governo de São Paulo, por meio da coordenadoria para Políticas Públicas de Diversidade Sexual, anunciou que denunciará por discriminação e registrará um Boletim de Ocorrência por crimes de injúria e incitação à conduta criminosa contra os responsáveis pelo jornal estudantil, que não se identificam nem no texto assinado no periódico nem no e-mail com pedido de desculpa.