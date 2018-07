Responsável por areal é preso por crime ambiental no RJ Foi preso por crime ambiental hoje um homem 49 anos responsável pelo areal na divisa dos municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O suspeito foi preso por policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) durante uma operação na reserva biológica do Tinguá.