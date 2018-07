Resposta inadequada ao Ebola causa mortes evitáveis, diz chefe do Banco Mundial A "resposta desastrosamente inadequada" do mundo ao surto de Ebola na África Ocidental significa que muitas pessoas que estão morrendo poderiam ter sido salvas facilmente, disse nesta segunda-feira o chefe do Banco Mundial, Jim Yong Kim, enquanto a Nigéria confirmou mais um caso do vírus altamente contagioso.