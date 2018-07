Ressaca atinge plataforma de pesca em São Vicente-SP

Cerca de 20 metros da plataforma foram destruídos, obrigando a Defesa Civil do município a interditar o local para a pesca, no trecho que fica bem próximo à Ponte Pênsil. A ressaca atingiu ainda outros trechos da Praia do Gonzaguinha, fazendo com que as autoridades de trânsito interditassem a Avenida Antonio Rodrigues, que tem ligação com a Praia do Itararé. O fenômeno também foi observado em toda a orla de Santos, Guarujá e Praia Grande.

No final da tarde, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou parte da Avenida Saldanha da Gama, na Ponta da Praia, já que as fortes ondas atingiam as calçadas e parte da pista, dificultando o trânsito naquela região. Na Praia do José Menino, a ressaca também foi intensa.

Os bombeiros que atuam nos postos de salvamento ao longo das praias alertaram banhistas sobre os riscos em toda a costa.