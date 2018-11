Ressaca no Rio causa ondas de até 4,5 metros Uma ressaca que atinge o Rio de Janeiro neste domingo pode causar ondas de até 4,5 metros nas praias cariocas, de acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha. Ao longo do dia, as ondas devem atingir alturas de 2,5 metros a 3,5 metros, em média. A previsão é que a ressaca se estenda até a manhã desta segunda-feira.