Ressaca provoca alterações no trânsito da orla do Rio

Também por conta do mar agitado, que trouxe grande quantidade de areia para a orla, a ciclovia e as pistas da Avenida Atlântica, Praia do Diabo (no Arpoador) e Aterro do Flamengo, foi mobilizado um número maior de garis para efetuar a remoção da areia das vias. Em Copacabana, a limpeza é feita por 15 garis e uma pá mecânica. A pista sentido Leme, junto à ciclovia, está fechada entre as ruas Miguel Lemos e Bolivar. O trabalho começou às 23h de ontem.

No Aterro do Flamengo, a limpeza mobiliza 60 garis desde as 7h e na praia do Diabo, o trabalho dos quatro garis acontece desde o início da manhã. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) não tem previsão de término dessa atividade, pois a maré ainda está muito alta.