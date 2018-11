Ressaca suspende operação de linhas de barcas no RJ

A ressaca, que elevou o nível do mar na Baía de Guanabara, também contribuiu para acumular areia nas pistas do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio. No entanto, não houve prejuízo às operações de pouso e decolagens.

Neste manhã, o aeroporto fechou por meia hora para pousos, por falta de visibilidade, segundo confirmou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Os pousos foram interrompidos no período das 6h40 até as 7h15. Por conta do fechamento, um voo da ponte aérea Rio-São Paulo da empresa aérea TAM, foi alternado para o Aeroporto Tom Jobim, às 7h40. Cinco pousos da Trip e outro da TAM foram cancelados.