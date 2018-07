Ressurgimento da gripe suína leva a corrida por vacinas no RS

Após nenhuma morte em 2010 e apenas 14 em 2011, os gaúchos andavam quase esquecidos da gripe suína. Tanto que a campanha de vacinação dos grupos mais vulneráveis - crianças de 6 meses a 2 anos, gestantes, trabalhadores da área da saúde, indígenas e pessoas com mais de 60 anos - teve de ser prorrogada duas vezes, até o prazo derradeiro de 13 de junho para atrair quase 90% do público-alvo, ao mesmo tempo em que sobravam doses para os demais interessados nas clínicas particulares.

Mas as notícias de que a doença estava matando, no final de junho, provocou uma corrida que esgotou as vacinas. E a certeza de que todos terão de mudar de comportamento, buscando a imunização ainda no outono, tomando medidas preventivas e correndo ao médico diante de sintomas como febre alta, dores, tosse e dificuldade para respirar.

Comparados com os de 2009, quando o Estado teve 3.544 casos e 297 mortes, os transtornos de 2012 podem parecer pequenos. Em vez de hospitais de campanha no pátio dos hospitais, de aglomerações públicas proibidas em alguns municípios, de férias antecipadas em quase todo o Estado e de pessoas usando máscaras, desta vez algumas escolas de nove cidades optaram por dar férias uma semana antes, uma igreja de São Borja suspendeu os cultos por sete dias e houve filas por vacinas diante de postos de saúde de Cruz Alta, Salto do Jacuí e Santo Ângelo.

Segundo balanço da Secretaria da Saúde divulgado na quinta-feira, o número de casos confirmados chegou a 262, com 38 óbitos. "A curva estabilizou e tende a apontar para baixo nos próximos dias", prevê o secretário Ciro Simoni. Somente neste ano, foram notificados 266 casos para outros tipos de vírus gripais, com 2 mortes, e 695 casos sem vírus identificado, com 39 mortes.

"Complicações de gripe sempre mataram", observa o médico Leonardo Fernandez, da Santa Casa de Porto Alegre, recomendando que as pessoas tomem os cuidados necessários para evitar a doença ou procurem atendimento se detectarem sintomas.

Na fila. Pacientes à espera de atendimento ou de familiares na área de emergência da Santa Casa têm histórias para contar sobre a gripe suína. É o caso de Márcio Michel, de 23 anos, único portador da máscara entre as 30 pessoas que aguardavam na sala de espera na manhã de sexta-feira. Os funcionários do hospital orientam quem chega com sintomas de gripe a usar máscaras disponíveis na própria sala. "Senti tosse e febre, procurei atendimento num posto de saúde no sábado e recebi o medicamento (oseltamivir)", relata. "Agora estou melhor, mas ainda preciso me submeter a um exame."

A dona de casa Gládis Rhoden, de 45 anos, admite sentir medo por não ter tomado a vacina. "A gente achava que não precisava. Depois de sabermos das mortes procuramos a vacina, mas não havia mais doses nem para comprar." O casal Osvaldo Dapper, de 83 anos, e Helena Hugentobler, de 65, costuma se vacinar todos os anos, e conta que os demais familiares fazem o mesmo.