REST IN PEACE Alex Flemming reuniu laptops velhos, cobriu-os com tinta acrílica e escreveu na tela o nome do antigo dono da máquina. As obras estão expostas na mostra Lápides, que fica em cartaz por apenas dois dias. Amanhã (26), Alex acompanha a inauguração. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Sáb. (26) e dom. (27), 10h/18h. Grátis (sáb.) e R$ 6 (dom.).