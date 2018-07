Resta uma vaga para o grid de domingo A Indy Racing League (IRL) anunciou 23 pilotos e 24 vagas para a etapa de São Paulo da Fórmula Indy, no circuito de rua do Anhembi, domingo, a partir das 13 horas, com 75 voltas. A lista tem um nome a confirmar e que pelo prazo apertado para o evento (dois dias até o treino de classificação) tem poucas chances de ser preenchido.