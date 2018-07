Restauração de São Longuinho esvazia missas

Seis meses longe de Guararema, na Grande São Paulo, foram o bastante para mudá-lo. Pelo menos é o que dizem os fiéis da Paróquia de São Longuinho, que afirmam que a cidade abriga a única imagem do santo no País. Após um período de restauração, São Longuinho retornou à igreja com roupas e feições bem diferentes, provocando polêmica entre seguidores e esvaziado as missas no local.

"Deformaram o santo. Afinaram o nariz, fizeram o cabelo e a sobrancelha da imagem. Depois a vestiram com uma roupa qualquer. Ainda é o São Longuinho?", questiona o aposentado Paulo Maldonado, de 62 anos.

Antes da reforma, o santo, adorado por auxiliar na busca por objetos perdidos, vestia túnica branca. Agora, ganhou um traje marrom, cajado, lanterna e uma mochila.

De acordo com a Cúria Metropolitana de Mogi das Cruzes, responsável pela reforma, as alterações foram necessárias para aproximar a imagem das formas originais do santo.